L'Europe en toile de fond d'un derby milanais intriguant (LIVE commenté 20h30)

Le derby de la 'Madonnina' entre l'Inter et l'AC Milan programmé dimanche à 20h30 est la grande affiche de la 28e journée de Serie A. Une rencontre aux multiples enjeux que RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct commenté.

D'un côté, on retrouve un AC Milan en pleine confiance avec cinq victoires consécutives et une seule défaite en 2019...lors de son premier match de l'année en finale de Supercoupe d'Italie face à la Juventus. Depuis lors, Gennaro Gattuso semble avoir trouvé le bon mix et a permis à l'AC Milan de grimper à la 3e place de Serie A (51 pts) en délogeant l'Inter (50 pts). Portés par leur 'Pistolero' Krzysztof Piatek, les Rossoneri tenteront d'augmenter encore cet écart.

L'Inter est pour sa part en pleine crise. Et contrairement à Gattuso, Luciano Spalletti ne peut pas s'appuyer sur son attaquant vedette pour se relever. Déchu de son brassard de capitaine, Mauro Icardi est en conflit avec le club et ne sera pas présent pour résoudre le derby comme il l'avait fait lors du derby remporté 1-0 en début de saison.

L'ambiance est donc lourde à la 'Pinetina', le centre d'entraînement de l'Inter, et l'élimination en Europa League face à Francfort jeudi n'a pas arrangé les choses. Les Nerazzurri espèrent du moins récupérer Radja Nainggolan et Marcelo Brozovic, incertains, afin de renforcer un milieu de terrain qui a semblé bien fébrile en Europe.

Gare à celui qui sortira perdant de San Siro donc car la liste des poursuivant est longue et menaçante. L'AS Roma (5e, 47 pts), le Torino (6e, 44 pts), l'Atalanta (7e, 44 pts) et la Lazio (8e, 42 pts et un match de moins) sont à l'affût et prêtes à profiter d'un faux pas de l'une ou de l'autre équipe.