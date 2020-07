L'Atalanta, le foot offensif prêt à chatouiller le PSG

Adversaire du Paris SG en quarts de finale de la Ligue des champions, l'Atalanta Bergame est une surprise en Europe, mais plus en Italie, où elle s'est affirmée depuis deux saisons comme une des équipes les plus modernes et enthousiasmantes.

C'est pourtant presque un miracle de retrouver les Bergamasques au Final 8 de Lisbonne, car leur apprentissage de la Ligue des champions, à l'automne, a été douloureux.

>>>> LIRE AUSSI : Grâce à Cristiano Ronaldo, la Juventus partage face à l'Atalanta

Pour la première participation du club à l'épreuve, tout avait commencé par trois défaites. Mais un match nul contre Manchester City avait relancé l'équipe de Gian Piero Gasperini, finalement qualifiée avec sept points.

En 8e de finale, alors que le coronavirus commençait à s'installer en Europe, l'Atalanta avait ensuite facilement éliminé Valence (4-1, 4-3).

Le match aller, disputé devant 45.000 spectateurs au stade San Siro de Milan, est considéré par plusieurs médecins comme un moment important de diffusion du virus, qui a ensuite fait des ravages autour de Bergame et dans toute la Lombardie.

Depuis la reprise, l'Atalanta joue donc aussi pour un territoire durement frappé par la maladie.

Football offensif et ambitieux

Et elle joue un football toujours formidable, offensif et ambitieux, qui est sa marque de fabrique depuis l'arrivée de Gasperini.

Pour qualifier le jeu de "Gasp", la Gazzetta dello Sport avait parlé la saison dernière de "football à l'arme blanche".

En six matches de Serie A depuis la reprise de la compétition, malgré un effectif limité en nombre, l'Atalanta a gagné six fois. Avant d'affronter la Juventus samedi, elle a réussi à grimper sur le podium, dont elle a éjecté l'Inter Milan, pourtant autrement armé.

La "Dea" ("la Déesse"), le surnom du club, peut même regarder plus haut, puisque la Lazio Rome (2e) n'est plus qu'à deux points.

Les armes de l'Atalanta sont connues: une attaque efficace et talentueuse, un système à trois défenseurs centraux qui n'hésitent pas à participer au jeu, et des joueurs de couloir infatigables et dangereux, à l'image de l'Allemand Robin Gosens, auteur de neuf buts en Serie A.

Devant, le Colombien Duvan Zapata est un avant-centre puissant, épuisant pour les défenses, autour duquel s'amusent les très talentueux "Papu" Gomez et Josip Ilicic.

Un autre Colombien, Luis Muriel, est le remplaçant le plus efficace de Serie A avec 17 buts. Au milieu, Pasalic et Malinovskyi sont dangereux eux aussi.

Mais face au Paris SG de Neymar et Kylian Mbappé, l'Atalanta se présentera bien sûr comme l'outsider.

"C'est quelque chose d'historique pour Bergame. On va jouer contre un adversaire très, très fort et pour nous c'est comme aller à l'école", a ainsi déclaré après le tirage le président Antonio Percassi, ancien joueur du club.