L'Atalanta écarte la Lazio avec un but de Castagne et garde le tempo de la C1

L'Atalanta s'est imposée au Stadio Olimpico contre la Lazio et entretient son espoir de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le club de Bergame a gagné 3-1, grâce notamment à un but de notre compatriote Timothy Castagne.



Avec quatre points de retard sur l'Atalanta, la Lazio abattait sa dernière carte dans la course à la C1. Les Romains ont débuté en force avec le but de Parolo dès la 3e minute. La Dea a réussi à inverser la tendance via Zapata (22e), Castagne (58e) et un auto but de Wallace (76e). Après un bon travail de Gomez, le Diable rouge a surgi à l'entrée du rectangle. Il a ouvert son pied droit pour ajuster Strakosha, le gardien de la Lazio.



Au classement, l'Atalanta s'accroche à la quatrième place à trois journées de la fin. Avec 62 points, l'équipe Gasperini peut même encore rêver du podium puisque l'Inter, 3e, ne pointe qu'à une unité.