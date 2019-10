L'Atalanta de Castagne remontée après avoir mené 0-3, Jordan Lukaku reste sur le banc

L'Atalanta Bergame a dû se contenter d'un partage 3-3 au stadio olimpico de Rome face à la Lazio samedi après-midi en ouverture de la 8e journée de Serie A. L'équipe de Timothy Castagne menait 0-3 à la pause mais s'est faite remonter en deuxième période. Le Diable rouge est resté toute la rencontre sur le banc.

La 'Dea' pensait être à l'abri après 45 minutes de haut vol couronnées par un doublé de Luis Muriel (23e et 28e) et un but de Papu Gomez (37e). Pourtant, les Lombards ont craqué en deuxième mi-temps. Ciro Immobile a redonné espoir à la Lazio sur penalty (69e). Une minute plus tard, tout était relancé grâce à Joaquin Correa (70e).

Fatigués, les joueurs de l'Atalanta ont manqué de lucidité en contre et commis une autre faute dans le rectangle qui a permis à Immobile d'égaliser dans les arrêts de jeu (90e+2). Sur le banc, Jordan Lukaku n'a toujours pas regoûté au plaisir de la compétition depuis sa blessure au genou.

Alors qu'elle aurait pu revenir à la hauteur de la Juventus (19 pts), l'Atalanta est 3e de Serie A avec 17 unités. La Lazio occupe la 6e place avec 12 points. Mardi, l'Atalanta se déplace à l'Ethiad Stadium pour affronter Manchester City pour son troisième match de poule en Ligue des Champions. L'équipe de Castagne présente un bilan de 0 sur 6 après les deux premières journées.