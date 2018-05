L'AS Roma de Nainggolan s'empare de la troisième place

L'AS Roma s'est imposée (0-1) ce dimanche à Cagliari grâce a un but d'Under (15') dans un match comptant pour la 36ème journée de Serie A. Ce succès permet à Radja Nainggolan et à ses coéquipiers de compter 73 points et de prendre la troisième place à la Lazio, tenue en échec par l'Atalanta (1-1).

Nainggolan a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a de nouveau été à la base du pressing des Romains mais n'a pas toujours été très précis dans ses relances. Placé à gauche à la mi-temps, il s'est beaucoup dépensé et s'est montré très précieux dans la gestion du ballon quand Cagliari, avec Senna Miangue sur le banc, a tenté d'arracher le partage. La formation sarde reste 18ème avec 33 points, un de moins que Chievo (15ème), Crotone (16ème) et l'Udinese (17ème).