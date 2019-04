L'AC Milan toujours au ralenti, malgré un nouveau but de Piatek

L'AC Milan, qui restait sur deux défaites consécutives, a concédé un match nul à domicile face à l'Udinese (1-1) mardi en ouverture de la 30e journée et sa quatrième place semble de plus en plus fragile.

Avec un seul point pris en trois matchs, le Milan de Gennaro Gattuso n'avance vraiment pas à un rythme de candidat à la Ligue des Champions.

Sa chance a été que jusqu'ici, les autres prétendants ne vont pas très vite non plus. Mais la quatrième position des Milanais, et le billet pour la Ligue des Champions qui va avec, ne tient désormais plus qu'à un fil.

La Lazio Rome (5e) est en effet à quatre longueurs seulement, avec deux matches encore à jouer, mercredi sur le terrain de la Spal (16e), puis le 17 avril contre l'Udinese (15e) pour un match en retard.

L'Atalanta Bergame (6e) et l'AS Rome (7e), qui affronteront respectivement Bologne jeudi et la Fiorentina mercredi, peuvent de leur côté revenir à un et deux points en cas de succès.

Manifestement fatigués, les Milanais avaient pourtant trouvé l'ouverture en fin de première période grâce à leur attaquant polonais Piatek, buteur en deux temps sur un bon service de Cutrone (45e).

Mais en milieu de deuxième période, les joueurs de Gattuso ont été piégés sur un joli contre de l'Udinese, conclu par Lasagna (65e).

Dans l'autre match programmé ce mardi, la Juventus Turin, intouchable leader, est en déplacement à Cagliari avec une équipe très remaniée, compte tenu des absences en attaque de Ronaldo, Dybala et Mandzukic.