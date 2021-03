L'AC Milan tient bon en s'imposant face à l'Hellas Vérone, Saelemaekers passeur décisif

Alexis Saelemaekers a participé au succès 0-2 de l'AC Milan face à l'Hellas Vérone, 8e de Serie A, dimanche après-midi en délivrant une passe décisive pour Diogo Dalot. L'ancien anderlechtois a dès lors signé son 5e assist de la saison, le 3e en Serie A.

Avant le but de Dalot (50e), les Milanais avaient trouvé le chemin du but une première fois grâce à Rade Krunic (27e). Les Rossoneri ont donc décroché trois points précieux alors qu'ils étaient privés de joueurs du calibre de Zlatan Ibrahimovic, Ismaël Bennacer, Hakan Calhhanoglu, Mario Mandzukic et Ante Rebic. En plus de ces blessés, Stefano Pioli devait également se priver de Theo Hernandez, malade.

Grâce à ce succès, l'AC Milan réussi un bon 7 sur 9 et revient provisoirement à 3 points de l'Inter, engagé dans un duel compliqué face à l'Atalanta lundi.