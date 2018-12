L'AC Milan repart de l'avant contre Parme

Difficile vainqueur de Parme (2-1) dimanche lors de la 14e journée, l'AC Milan s'est remis dans le sens de la marche après deux résultats négatifs et s'est provisoirement installé à la quatrième place du championnat d'Italie.

Le Milan a souffert mais les trois points décrochés dimanche sont d'autant plus précieux qu'ils l'ont été dans un moment difficile, moins de trois jours après avoir joué en Ligue Europa et alors que Gennaro Gattuso était privé de nombreux titulaires (Higuain, Biglia, Romagnoli...).

En attendant le match de la Lazio (5e) prévu à 18h sur le terrain du Chievo Vérone, lanterne rouge du championnat, Milan revient donc à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.

Dans le doute après une défaite contre la Juventus et un match nul face à la Lazio, les rossoneri ont longtemps été gênés par Parme (6e), l'une des belles surprises de la saison.

Les coéquipiers de Gervinho ont d'ailleurs ouvert la marque par Inglese, buteur de la tête sur corner (50e). Mais l'avantage des Parmesans n'a pas tenu plus de cinq minutes et le jeune Cutrone a égalisé pour Milan d'un vrai but d'avant-centre (55e).

À la 71e minute, Milan a pris l'avantage grâce à un penalty de Kessié, accordé après l'intervention du VAR pour une main de Bastoni passée totalement inaperçue.

Samedi, la Juventus Turin avait encore consolidé sa position de leader en allant battre la Fiorentina 3-0, avec notamment un penalty de Cristiano Ronaldo, son 10e but déjà cette saison.

À 20h30, l'AS Rome seulement 7e, aura besoin d'une victoire sur son terrain face à l'Inter Milan (3e) de Luciano Spalletti, prédécesseur d'Eusebio Di Francesco sur le banc giallorosso. Cette 14e journée se terminera lundi avec le déplacement de Naples (2e) sur la pelouse de l'Atalanta Bergame.