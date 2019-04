L'AC Milan privé de Donnarumma et de Paquetá contre la Juventus

Le gardien de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma souffre d'une lésion au muscle fléchisseur de la cuisse droite tandis que l'attaquant brésilien Lucas Paquetá a subi une entorse de la cheville droite. C'est ce que le club italien a annoncé mercredi, au lendemain du partage 1-1 face à l'Udinese.

Mardi, Donnarumma a été remplacé par sa doublure Pepe Reina après seulement 12 minutes de jeu. Paquetá a dû laisser sa place à Samu Castillejo peu avant la pause. La durée de leur indisponibilité n'a pas été précisée. Un nouveau contrôle sera effectué "sur la base de l'évolution clinique" pour Donnarumma et la semaine prochaine pour Paquetá, a indiqué le club.

L'AC Milan est actuellement quatrième de la Serie A avec 52 points. Mais la Lazio et l'Atalanta, toutes deux 48 points, pourraient se rapprocher dans la course à la Ligue des Champions après avoir joué leur match de la 30e journée, respectivement mercredi sur le terrain de la SPAL et jeudi contre Bologne.

Les 'Rossoneri' se rendront samedi chez le leader, la Juventus (81 points).