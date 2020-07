L'AC Milan partage contre l'Atalanta, Saelemaekers et Castagne se croisent

L'ouverture de la 36e journée de Serie A offrait vendredi soir une belle affiche avec le déplacement de l'Atalanta, et Timothy Castagne sur le banc au coup d'envoi, 2e, à l'AC Milan, 5e, et Alexis Saelemaekers titulaire. Ce duel entre deux formations invaincues depuis la reprise du Calcio qui a suivi l'interruption liée au coronavirus, s'est soldé par un partage 1-1, score acquis à la pause. Un coup franc brossé pleine lucarne du Turc Calhanoglu a donné le ton dès la 14e minute. Le 18e but du Colombien Zapata a remis les équipes à égalité (34e).

Donnarumma, le gardien de Milan, avait retardé l'échéance en repoussant le penalty de Malinovsky, l'ancien Genkois (26e).

Plus grand chose à se mettre sous la dent en seconde période. Timothy Castagne est monté au jeu à la 69e du côté bergamasque. Dans la même minute, Saelemaekers est lui descendu du terrain au sein de la formation de l'AC.

Au classement, l'Atalanta, 75 points, revient à 5 unités de la Juventus (80) qui ponctuera la journée dimanche soir et peut être sacrée champion en cas de victoire sur la Sampdoria. Milan reste 6e avec 60 points à une longueur de l'AS Rome.