L'AC Milan partage 0-0 pour le retour de Zlatan Ibrahimovic

Pour son retour, Zlatan Ibrahimovic n'a pas réussi à aider l'AC Milan à venir à bout de la Sampdoria, lundi, lors de la 18e journée du Championnat d'Italie. Le match s'est achevé sur un score vierge (0-0).

Ibrahimovic, 38 ans, n'avait plus joué depuis son dernier match fin octobre avec les Los Angeles Galaxy.

Lundi, il est entré en jeu à la 55e minute, à la place de Piatek, et a été salué par une immense ovation du public de San Siro.

Le Suédois s'est d'emblée montré dangereux, avec deux occasions de la tête, mais n'a pu les concrétiser (59e et 63e).

Ibrahimovic avait déjà porté le maillot milanais entre 2010 et 2012. Son transfert, officialisé en milieu de semaine dernière, a pour objectif de permettre à l'AC Milan de remonter la pente après un début de saison très difficile.

Avec ce partage, les 'Rossoneri' occupent la 12e position avec 22 points. Ils comptent 7 points de moins que Cagliari, sixième et dernier qualifié pour l'Europa League, et 11 points de retard sur l'AS Rome, quatrième et détenteur du dernier ticket pour la Ligue des Champions. Le club milanais n'a inscrit que 16 buts en 18 rencontres.