L'AC Milan engage Theo Hernandez en provenance du Real Madrid

L'AC Milan a officialisé samedi l'arrivée de Theo Hernandez, un défenseur gauche du Real Madrid. Le Français, 21 ans, a signé un bail de cinq ans et aurait coûté 24 millions d'euros.

Arrivé en 2017 de l'Atletico, Hernandez n'a pas vraiment eu sa chance la première année et la saison dernière, il a été prêté à la Real Sociedad.

Le Real Madrid s'est montré très actif sur le mercato: il a enrôlé Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferlan Mendy et Rodrygo. Rayon départs, on retrouve Mateo Kovacic, Diego Llorente et Raul de Tomas ainsi que les prêts de Martin Odegaard et Sergio Reguilon.

Hernandez est le deuxième transfert de l'AC Milan après Franck Kessié, le milieu ivoirien, qui était prêté par l'Atalanta la saison passée et dont l'option a été levée.