L'AC Milan assure face à Sassuolo, Alexis Saelemaekers buteur

L'AC Milan poursuit sur sa lancée en Série A. Le leader s'est imposé 1-2 sur le terrain de Sassuolo. Après le but éclair et historique de Rafael Leao, c'est Alexis Saelemaekers qui a fait trembler les filets pour les Rossoneri. Une réalisation d'autant plus importante que Domenico Berardi a réduit l'écart en fin de match.



Notre compatriote a inscrit son troisième but de la saison, le deuxième en championnat. Servi par Theo Hernandez, l'ancien joueur d'Anderlecht a trouvé la faille d'une belle frappe (26e). Avec ce goal, le Diable rouge a déjà dépassé son total de la saison dernière avec l'AC. Il a été remplacé par Castillejo à la 79e minute.



En fin de rencontre, Domenico Berardi a atténué la note. Un dernier épisode sans conséquence sur le résultat final.



Milan garde la tête avec 31 points, soit une petite longueur d'avance sur un Inter impressionnant ces dernières semaines avec ses cinq victoires de rang.