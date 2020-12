L'AC Milan anéantit la Lazio avec Saelemaekers (3-2) et finit l'année en leader invaincu de la Serie A

L'AC Milan reste leader du Championnat italien à la trêve grâce à son succès 3-2 contre la Lazio Rome à San Siro, arraché par un but de la tête de Theo Hernandez dans le temps additionnel.

Les Rossoneri, qui devaient absolument l'emporter pour finir l'année au sommet de la Serie A, avaient été rejoints par la Lazio après avoir fait le break dès le quart d'heure de jeu.

Encore privés de leur chef de file Zlatan Ibrahimovic, touché au mollet gauche après la cuisse, les Milanais étaient sous pression avec la victoire de l'Inter 2-1 à Vérone en début de soirée.

Finalement, ils ont abandonné leur première place moins de deux heures à leurs rivaux de l'Inter mais se sont fait peur.

Ils avaient pourtant fait la différence d'entrée grâce à Ante Rebic, buteur de la tête sur corner (10e), puis Hakan Calhanoglu, qui a converti un penalty obtenu par Rebic (17e).

Mais jamais sonnée, la Lazio a pris le contrôle du match et d'abord réduit l'écart grâce à Luis Alberto. A l'affut, le milieu espagnol a repris de la tête un penalty de Ciro Immobile repoussé par Gianluigi Donnarumma.

Puis Immobile, Soulier d'or 2020, a converti d'un plat du pied croisé une louche de Sergej Milinkovic-Savic, adressée en une touche par-dessus la défense milanaise. Curieusement, ces deux joueurs ont quitté la pelouse à 15 minutes du terme. C'est à ce moment-là que les Laziale ont à nouveau reculé. Tout profit pour Theo Hernandez qui a jailli dans les arrêts de jeu sur un corner de Calhanoglu, dans tous les bons coups ce soir. Rayon belge, Alexis Saelemaekers a été titularisé. Il a disputé 64 minutes avant d'être remplacé par Samu Castillejo.

Le Milan est toujours invaincu en Serie A après 14 rencontres et compte dix points de plus (et un match de plus) que la Juve. Plus tôt dans la soirée, l'Inter Milan s'était imposé à l'Hellas Vérone.