Juventus - Naples : vers une défaite sur tapis vert pour Mertens? (LIVE commenté 20h45)

Ce dimanche, sur le coup de 20h45, le Naples de Dries Mertens doit normalement se rendre à Turin pour affronter la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Après avoir battu sèchement la Genoa la journée précédente (6-0), avec un Dries Mertens en feu (1 but et 2 assists), l'actuel leader du championnat se déplace au Juventus Stadium avec de l'ambition. Les Napolitains, emmenés par leur duo magique Victor Osimhen - Dries Mertens, espèrent continuer leur sans-faute en championnat. L'équipe entraînée par Gennaro Gattuso, devra néanmoins se passer des milieux de terrain Piotr Zielinski et Eljif Elmas, qui ont été testés positif au Covid-19 ce jeudi, et devront donc rester en quarantaine.

La Juventus d'Andrea Pirlo, encore en construction, devra quant à elle montrer de meilleures choses que lors du week-end précédent face à la Roma, où ils ont dû se contenter d'un match nul (2-0). La Vieille Dame pourra compter, comme toujours, sur Cristiano Ronaldo pour mener l'attaque, déjà auteur de 3 buts en 2 rencontres. Les Bianconeri seront privés du milieu français Adrien Rabiot, suspendu après son carton rouge obtenu à Rome.

Néanmoins, l'équipe de Naples, qui compte deux joueurs atteints du Covid-19, n'était toujours pas partie pour Turin dimanche après-midi, en vertu de mesures d'isolement instaurées par les autorités sanitaires locales. Les normes établies par les instances dirigeantes du football italien avec les autorités sanitaires "permettent la tenue des matches de championnat même lorsqu'il y a des cas positifs, en alignant les joueurs négatifs aux tests effectués dans les délais prévus", souligne la Ligue dans un communiqué publié à moins de cinq heures du coup d'envoi du match prévu à 20H45.

Ces mesures sont "applicables à la situation du Napoli, qui présente deux joueurs positifs au Covid-19", ajoute l'instance. Elles ont déjà permis la tenue d'autres matches depuis le début de la saison après des cas positifs, comme le match entre Torino et l'Atalanta Bergame ou celui de l'AC Milan contre Crotone, selon son communiqué.

Au regard des règles adoptées cette semaine par les instances sportives, les Napolitains encourent le risque de perdre le match sur tapis vert 3-0 s'ils ne se présentent pas sur la pelouse à Turin dimanche soir.