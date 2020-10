Juventus - Naples : Mertens se déplace chez le champion en titre (LIVE commenté 20h45)

Ce dimanche, sur le coup de 20h45, le Naples de Dries Mertens se rend à Turin pour affronter la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Après avoir battu sèchement la Genoa la journée précédente (6-0), avec un Dries Mertens en feu (1 but et 2 assists), l'actuel leader du championnat se déplace au Juventus Stadium avec de l'ambition. Les Napolitains, emmenés par leur duo magique Victor Osimhen - Dries Mertens, espèrent continuer leur sans-faute en championnat. L'équipe entraînée par Gennaro Gattuso, devra néanmoins se passer des milieux de terrain Piotr Zielinski et Eljif Elmas, qui ont été testés positif au Covid-19 ce jeudi, et devront donc rester en quarantaine.

La Juventus d'Andrea Pirlo, encore en construction, devra quant à elle montrer de meilleures choses que lors du week-end précédent face à la Roma, où ils ont dû se contenter d'un match nul (2-0). La Vieille Dame pourra compter, comme toujours, sur Cristiano Ronaldo pour mener l'attaque, déjà auteur de 3 buts en 2 rencontres. Les Bianconeri seront privés du milieu français Adrien Rabiot, suspendu après son carton rouge obtenu à Rome.