Juventus - Naples : Le titre se jouera-t-il ce dimanche ? (LIVE 20h45)

La Juventus Turin, leader, qui reçoit Naples, son dauphin : l'Italie s'offre ce dimanche un choc magnifique et décisif à cinq journées seulement de la fin de la Serie A, le dernier championnat d'Europe à proposer un tel suspense.

En Allemagne, en France et en Angleterre, les champions sont déjà connus et en Espagne, le sacre de Barcelone n'est qu'une question de jours.

La Serie A, elle, résiste et tarde encore à livrer son verdict. Mercredi pourtant, alors que se jouait la 33ème journée, le temps semblait avoir accéléré.

La Juventus menait 0-1 à Crotone et Naples était devancé à domicile par l'Udinese (1-2). L'écart virtuel était alors de neuf points et un succès ce dimanche dans le duel au sommet aurait offert un septième titre d'affilée aux bianconeri.

Mais à la fin des matches, Crotone était revenu (1-1), l'Udinese avait cédé (4-2) et les +9 étaient devenus +4.

"Il y a un peu de regrets sur ce match, mais on sait que le championnat ne pouvait pas se terminer à Crotone. Et il ne sera pas fini non plus dimanche", a réagi l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri après le match en Calabre.

Quatre points d'avance à cinq journées de la fin, le matelas de la Juventus reste confortable et les Napolitains savent qu'ils n'ont sans doute qu'un seul résultat à disposition à Turin : la victoire.

Ils ont le droit d'y croire car les récents matches nuls de la Juventus face à Crotone et à la Spal ont montré que les bianconeri n'étaient pas forcément dans la forme de leur vie.

La suite du calendrier n'est pas non plus très favorable à la Juve, qui devra encore affronter l'AS Rome et l'Inter Milan, deux équipes lancées dans la chasse aux places qualificatives pour la Champions League.

Reste à savoir si la Juventus qui se présentera ce dimanche sur sa pelouse sera celle qui a buté face à Crotone ou celle capable de mener 0-3 sans trembler à Santiago Bernabeu.

"La Juventus est plus forte mais nous venons à Turin pour gagner", a en tout cas assuré l'entraîneur Maurizio Sarri, qui rêve de ramener à Naples un scudetto attendu depuis 1991 et Maradona.

"J'ai vu l'équipe jouer à nouveau avec beaucoup de précision. Nous sommes désormais sûrs de finir au moins deuxièmes et l'objectif est atteint. Maintenant on peut s'amuser", a-t-il ajouté.

Sur le terrain, ce sont en tout cas les deux meilleurs effectifs d'Italie qui vont se retrouver, même s'il reste quelques incertitudes.

Au milieu de terrain, le Turinois Pjanic est incertain et le capitaine napolitain Hamsik en petite forme. Mais on imagine mal leurs entraîneurs se passer d'eux s'ils sont aptes physiquement.

Devant, Dybala (Juventus) et Mertens (Naples) ont eux aussi connu des périodes plus fastes. Le Belge devrait tout de même être titulaire mais le doute existe pour l'Argentin, Allegri ayant retrouvé des cartouches offensives avec les retours de Mandzukic, Cuadrado et même Bernardeschi.