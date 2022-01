En face, les Napolitains occupent le troisième rang et chassent l'Inter Milan (premier) et le Milan AC (deuxième). Les écarts restant faibles en tête de l'élite italienne, ce choc revêt donc une importance supplémentaire.

Côté turinois, qui reçoit, on retrouve un peu le rythme après un début d'exercice très délicat. Les Turinois sont revenus dans le top 5, une position toutefois toujours indigne du standing de la Vieille Dame.

En pause depuis le mercredi 22 décembre, la Serie A, le championnat d'Italie de football , reprend déjà ce jeudi avec, notamment, le choc entre la Juventus Turin et Naples. Il s'agit de la 20e journée du championnat.

L'AC Milan a défait la Roma, 3-1, dans l'une des affiches de la 20e journée de Serie A. Alexis Saelemaekers figurait dans le onze de base milanais.

Les Rossoneri ont obtenu un penalty après 7 minutes et une faute de main d'Abraham, et Giroud s'est chargé de transformer le coup de pied de réparation pour mettre les siens aux commandes (1-0, 8e). Messias a ensuite doublé l'avance du Milan (2-0, 17e) avant qu'Abraham ne rattrape son erreur en remettant son équipe dans la course sur un service de Pellegrini (2-1, 40e).

Saelemaekers a cédé sa place à Leao à la 64e minute, et le jeune Portugais a inscrit le dernier but de la rencontre grâce à un assist d'Ibrahimovic (3-1, 82e) alors que Karsdorp avait été exclu pour deux cartons jaunes à la 74e minute. Zlatan Ibrahimovic a manqué une occasion d'alourdir le score sur penalty dans les arrêts de jeu après une nouvelle exclusion chez les Romains, pour Mancini.

Le Milan est 2e de Serie A après 20 matchs, à une longueur de l'Inter qui compte 1 match de moins. Le Napoli, 3e avec 39 points, se déplace jeudi soir sur le terrain de la Juventus.