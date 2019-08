La Juventus et Naples, les deux premiers de la dernière saison de Serie A, ont tous les deux débuté le championnat d'Italie par une victoire, les Turinois en allant s'imposer 1-0 à Parme et Naples, avec un but de Dries Mertens, en remportant un match fou sur le terrain de la Fiorentina de Franck Ribéry (4-3).

Difficile de tirer de nombreux enseignements après seulement une seule partie. Ca tombe bien, les Turinois et les Napolitains s’affrontent ce samedi pour le compte de la deuxième journée du Calcio. La bande à Cristiano Ronaldo sera-t-elle plus forte que celle de Mertens ? Réponse en direct commenté dès 20h45.