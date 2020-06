Juventus - Milan : la finale pour seul enjeu (direct commenté 21h)

Après plusieurs mois d'hibernation forcée, le football italien reprend ses droits ce weekend. Pas encore de Série A, mais les demies finales (alléchantes) de Coupe d'Italie. Si Naples et l'Inter seront aux prises samedi, la Juventus et l'AC Milan s'affrontent dès ce vendredi. L'occasion pour les deux équipes de se départager après un match aller...disputé en février et particulièrement serré (1-1). Cristiano Ronaldo avait alors égalisé sur pénalty dans les arrêts de jeu et répondu au but d'ouverture d'Ante Rebic.

Quadruple lauréate de la Coppa sur les cinq dernières années (seule la Lazio était parvenue à mettre fin à l'hégémonie), la Juventus veut prendre le dessus sur le rival milanais et ainsi rallier une nouvelle finale, face à l'Inter ou Naples. Du côté milanais, Alexis Saelemaekers ne devrait pas être titulaire mais pourrait avoir du temps de jeu puisque, pour rappel, cinq changements sont autorisés. Début des hostilités pour ce duel, à 21 heures.