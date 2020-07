La Juventus écarte la Lazio et reprend sa marche en avant vers le titre

La Juventus a remporté le choc de la 34e journée de Série A face à la Lazio. Après une première mi-temps tactique et marquée par un poteau de chaque côté, Cristiano Ronaldo a frappé deux fois en trois minutes. Ciro Immobile a réduit l’écart mais trop tard (2-1).



Les Turinois, qui restaient sur un maigre 2/9, réagissent au meilleur moment et profitent pleinement des faux pas de l’Inter et de l’Atalanta, ses plus proches poursuivants.



Trois minutes pour un doublé



Dans une rencontre très tactique, CR7 a joué les ouvre-boîtes en début de deuxième période. Le Portugais a assuré la victoire de siens en deux temps. Il a d’abord converti un penalty obtenu suite à une faute de main de Bastos et confirmée par le VAR (51e). Il a ensuite été servi royalement par Paolo Dybala, titulaire de dernière minute. Le duo a récupéré le ballon au milieu de terrain avant de filer vers le rectangle. L’Argentin a fixé Thomas Strakosha et a offert le doublé à son équipier (54e). Ces deux buts permettent à Ronaldo de passer Ciro Immobile dans la course au titre de meilleur buteur. Pas pour longtemps. 29 minutes exactement. L’Italien a égalisé sur penalty en fin de rencontre et a donc rétabli l’égalité dans ce duel à distance (82e). Mais pas au tableau d’affichage et c’est bien là l’essentiel pour la Juve. Malgré quelques frayeurs.



Dites 50 !



Cristiano Ronaldo a aussi franchi le cap des 50 réalisations en Série A. Il n’a eu besoin que de 61 matches pour y parvenir. Personne n’avait été aussi vite pour enquiller autant de goals dans l’histoire du championnat d’Italie. Le prolifique attaquant de la Juve a accroché un autre record. Il est devenu le premier joueur a marqué 50 buts en Premier League, en Liga et en Série A. Impressionnant.