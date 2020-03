Juventus de Turin – Inter Milan : Le doute entoure le derby en Serie A (LIVE commenté 20H45)

Le doute gagne le nord du pays concernant le Derby d’Italie entre l’Inter et la Juve qui doit se jouer à huis clos ce dimanche soir. Un peu plus tôt dans l’après-midi, le match opposant Parme à la S.P.A.L. a été retardé par l’intervention du ministre du sport en Italie, Vincenzo Spadafora. Ce dernier en appel à l’annulation de la saison de Serie A jusqu’à nouvel ordre.

Si le match a lieu, la Vieille Dame devra se passer de son public pour cette rencontre. Un public qui aurait aimé accueillir le retour du coach de Milan, Antonio Conte, qui a remporté cinq Scudetti en tant que joueur, et trois supplémentaires en tant que coach. Côté Bianconeri, le joueur en forme se nomme Cristiano Ronaldo. Le portugais peut devenir le premier joueur du championnat italien à inscrire un but à chaque match lors de douze rencontres d’affilée. Une prouesse qu’il n’a pas établie avec ses précédents clubs que sont Manchester United et le Real de Madrid.

Avec deux matchs de retard, Antonio Conte et l’Internazionale auront à cœur d’être la première équipe à s’imposer à l’Allianz Stadium cette saison. Une forteresse dans laquelle l’Inter ne s’est pas imposé depuis 2012. En tout cas, les Nerazzuri pourront compter sur Romelu Lukaku qui a inscrit douze de ses 17 buts à l’extérieur.

La Lazio (62pts), leader de Serie A, sera attentive à cette rencontre qui oppose ses deux principaux poursuivants. À noter que les Turinois (60 pts) et les Milanais (54pts) possèdent respectivement un et deux matchs de moins que les Romains.