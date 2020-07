Juventus – Atalanta, la classe de la Vieille dame ou la puissance de la Déesse ? (Live commenté 21h45)

La 32e journée de Serie A promet des étincelles. Au stadium de Turin, la Juventus reçoit l’Atalanta. Un duel qui pourrait ouvrir une voie royale vers un 9e titre d’affilée aux Bianconeri ou au contraire, redistribuer les cartes et faire des Bergamaschi de nouveaux et sérieux candidats dans la lutte pour le Scudetto.

Depuis la reprise, l’Atalanta a remporté 6 succès consécutifs (15 buts marqués pour 5 encaissés) ce qui lui confère le statut d’équipe la plus en forme d’Italie et peut-être même d’Europe, une scène continentale où elle est, par ailleurs, toujours en course. De son côté, la Juventus alterne le bon, comme dans le derby remporté 4-1 et le moins bon, cette défaite amère face à l’AC Milan où une amnésie coupable de 6 minutes a coûté à la Vieille dame trois points précieux.

Les Turinois doivent une revanche à leurs supporters. Pour cela, ils pourront à nouveau compter sur leur joueur le plus en forme, Paulo Dybala. Suspendu face au Milan, la Joya a marqué lors de chaque rencontre depuis la reprise. Autre retour important, celui de Matthijs De Ligt en défense.

Chiffres à l’appui, l’Atalanta peut se permettre de rêver surtout si elle devait s’imposer "Scudetto ? On verra…" a déclaré Gian Piero Gasperini "par contre, la Ligue des Champions est un objectif…". Bluff ou véritable ambition ? Difficile de donner au tort au technicien de 62 ans. Son équipe possède 9 points de retard à 7 journées de la fin en championnat alors qu’avec le "final eight", la finale de la Champion’s n’est qu’à deux victoires. La Déesse est un danger pour tout le monde, la Vieille dame est prévenue.