La Juventus Turin, triple tenante de la Coupe d'Italie et quasiment assurée d'un 7ème Scudetto d'affilée, est favorite contre l'AC Milan de Gennaro Gattuso, ce mercredi soir en finale à Rome.

La Vieille Dame s'est qualifiée aux dépens de l'Atalanta Bergame (deux fois 1-0) alors que les Milanais ont souffert jusqu'au bout contre la Lazio : deux tristes 0-0 et une séance de tirs au but pour finir (5-4).

Ce sera la 13e finale de l'histoire du club milanais, qui a soulevé la Coupe cinq fois. Mais le dernier sacre remonte à l'année 2003, avec l'intenable Gattuso sur le terrain. Entre-temps, le Milan ne s'est glissé qu'une seule fois en finale, en 2016, et a subi la loi de... la Juve (1-0 a.p.).

Les Turinois viseront une 13e Coupe d'Italie, pour leur 18e finale. Coïncidence troublante, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, est justement le coach qui dirigeait l'AC Milan lors de ses deux derniers trophées en date: la Serie A et la Super Coupe d'Italie, en 2011.

Battu deux fois par la Juventus en championnat, le Milan n'est que sixième de Serie A, à 31 points des Turinois, et toujours en bagarre, avec Bergame et la Fiorentina, pour le dernier strapontin en Europa League.

Selon le milieu de terrain Giacomo Bonaventura, l'équipe a repris confiance depuis l'arrivée aux commandes de Gattuso, en novembre: "Il croit en nous depuis le jour où il et arrivé et nous lui sommes reconnaissants".

Le Turc Hakan Calhanoglu souhaite remercier Gattuso en gagnant cette finale, ce qui garantirait au club une place en Europa League sans attendre les deux dernières journées de Serie A.

"Nous voulons vraiment remporter ce trophée. Ca changerait complètement le bilan de notre saison. On peut les battre au mental, et avec le coeur", estime l'ancien milieu de terrain du Bayer Leverkusen, arrivé en début de saison à Milan.

"Nos deux matches (de championnat) contre la Juve ont montré qu'on était capables de la battre. On connaît leurs forces, ils ont des super joueurs mais il y a aussi beaucoup de qualité dans notre groupe. On peut le faire", assure Calhanoglu.

"Le plus dangereux ? Douglas Costa", selon le Turc. "Je le connais depuis l'Allemagne. Il est rapide, intelligent et il peut faire basculer un match. Mais si on joue vraiment en équipe, on peut l'arrêter", ajoute le Turc.

Du côté des blessés, la Juventus pourra compter sur Mario Mandzukic, Mattia De Sciglio et Stefano Sturaro, guéris, alors que le milieu de terrain milanais Lucas Biglia ne souffre plus du dos.

Quatre jours plus tard, dans ce même Stade Olympique, les Turinois n'auront qu'un point à prendre, face à l'AS Roma, pour sceller leur 7e Scudetto consécutif. Ce sera aussi une consolante entre les demi-finalistes de la Ligue des champions, éliminés par le Real et Liverpool.