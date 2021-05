José Mourinho rebondit déjà, il coachera l’AS Roma l’an prochain

Limogé par Tottenham le 19 avril dernier, José Mourinho n’a pas tardé à retrouver de l’emploi. The Special One va rebondir du côté de l’AS Roma. Il sera aux commandes de la Louve dès la saison prochaine. Il a signé un contrat de trois ans.



Mourinho, 58 ans, succédera à Paulo Fonseca dont le départ a été annoncé plutôt dans la journée.



Ce sera la deuxième expérience italienne pour Mou après un passage remarqué et très fructueux à l'Inter Milan avec notamment le triplé Scudetto-Coupe-C1 en 2010.



Depuis, le Portugais a un peu perdu de sa superbe même s'il a continué à gagner. Il a garni son palmarès de 8 trophées dont un titre de champion d'Espagne (2012), une Europa League (2017) et deux League Cups (2015-2017).