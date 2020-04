Joakim Maelhe à nouveau dans les pas de Timothy Castagne ?

L’avenir de Timothy Castagne, en fin de contrat en juin 2021, à Bergame s’écrit en pointillé. L’Atalanta se prépare à un départ et pourrait encore aller piocher du côté de Genk. Selon la Gazzetta dello Sport, le profil ciblé serait celui de Joakim Maehle, soit le joueur qui a… succédé au Diable rouge sur le flanc droit défensif du Racing.



A l’été 2017, les deux joueurs se sont croisés dans le Limbourg. Le Danois est arrivé le 1er juillet, six jours avant l’officialisation du transfert de Tim. L’histoire pourrait donc se répéter.



Entre-temps, les deux joueurs se sont imposés dans leur club respectif. Le Danois, qui s’était illustré à l’Euro U21 en Italie en 2019, a disputé 114 matches (5 buts et 18 assists). Castagne affiche lui 82 rencontres (8 buts, 9 assists) avec le club italien.



La Dea apprécie visiblement les joueurs du Racing puisqu'elle a aussi attiré Ruslan Malinovskiy en juillet dernier.