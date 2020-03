"Je reste positif, je suis fort, le moral va bien", rassure Matuidi

Mardi, la Juventus a confirmé que Blaise Matuidi avait été testé positif au coronavirus. Un jour plus tard, l'international français a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il se sentait bien.

"Je reste positif", a répété trois fois le médian de la Juventus. "Je suis fort et le moral va bien. Ensemble, nous allons sortir plus forts de cette épreuve. Je remercie tout le monde pour les messages d'amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je reste positif, nous allons le faire."

Matuidi, 32 ans, est le deuxième joueur de la Juventus testé positif au covid-19 après le défenseur Daniele Rugani.