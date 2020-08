"Je ne veux pas connaître une saison comme celle-ci" : Conte laisse planer un nouveau gros doute sur son avenir

Il avait déjà fait le coup en toute fin de Calcio, Antonio Conte a récidivé vendredi soir, après la malheureuse défaite de l'Inter en finale de Ligue Europa contre Séville. Malgré une belle saison sportive qui aura vu les Nerazzurri finir 2e de Serie A et finaliste en C3, le technicien transalpin ne s'est pas forcément senti à l'aise à Milan et il ne s'en cache pas.

Dans la foulée du match, il s'est exprimé au micro des médias italiens : "Maintenant nous allons retourner à Milan et prendre quelques jours de congé. Puis nous nous retrouverons et analyserons la saison écoulée la tête froide. Nous évoquerons l'avenir du club...avec ou sans moi. Il n'y a pas forcément de tension, juste des points de vue différents. C'était malgré tout une très belle année, je remercie ceux qui m'en ont donné l'opportunité.

Je pense avoir beaucoup donné et reçu beaucoup, de ce point de vue je suis très heureux. Mais certaines situations que j'ai vécues cette année Je ne les aime pas, j'ai aussi une famille et je dois comprendre si ma priorité reste le football, car il y a une limite à tout et je dois comprendre d'où ça vient ... Je ne veux pas que ma vie privée soit affectée aussi. sans aucune rancune, je vous assure. Ce fut un beau voyage mais difficile, à tous points de vue. Mais je ne veux plus vivre une saison pareille..." a-t-il laconiquement conclu, laissant planer le doute sur la suite de son aventure à la tête du navire intériste.

Alors Conte partira-t-il ? La question mérite d'être posée.