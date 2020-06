Inter-Sampdoria : 2-0, Romelu Lukaku buteur et genou en terre pour George Floyd (LIVE)

Romelu Lukaku n’a pas mis longtemps à se remettre en route. 9 minutes et 52 secondes minutes exactement. Soit le temps qui a séparé le coup d’envoi d’Inter-Sampdoria et le moment où Big Rom a expédié le ballon au fond des filets d’Audero.



Et pour ne rien gâcher, ce but arrive à l’issue d’une superbe action. Parti dans la profondeur Lautaro Martinez a pris la défense à revers avec une talonnade précise. Lukaku a ensuite habillement combiné avec Christian Eriksen avant de conclure d’un envoi du gauche. Le trident offensif de Conte a déjà montré toute son efficacité.