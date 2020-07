L’Inter Milan reçoit Naples ce mardi dans le cadre de la 37e et avant dernière journée de Série A. Un match à suivre en direct commenté à 21h45.



Les Nerazzurri, engagés dans une lutte à trois pour la deuxième place, auront bien besoin de la forme éclatante de Romelu Lukaku. Big Rom connaît la saison la plus prolifique de sa carrière et ne compte pas s’arrêter là. Il a deux matches pour tenter de se rapprocher du total du Brésilien Ronaldo qui avait inscrit 25 buts lors de sa première saison intériste. Le record absolu en la matière est détenu par le Franco-hongrois Stefano Nyers avec 26 réalisations. Dries Mertens est lui suspendu et sera donc absent du côté napolitain.



L’Inter occupe la deuxième place de la Série A et entend bien défendre son statut de dauphin. Mais l’Atalanta et la Lazio lorgnent sur cette position et ne pointent qu’à une petite unité. Le Napoli, vainqueur de la Coupe d’Italie, n’a plus grand-chose à gagner mais il peut jouer les arbitres. Les Partenopei vont affronter successivement l’Inter et la Lazio.



Les Milanais ont une fin de saison solide. Après Naples, ils se déplaceront à Bergarme pour y défier la machine offensive de l’Atalanta. Autant se placer dans les meilleures conditions avant la confrontation directe. Et pour ça, il faut gagner contre Naples.