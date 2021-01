Inter Milan-Juventus : Romelu Lukaku face à Cristiano Ronaldo dans un duel de prestige (Live commenté 20h45)

L'Inter Milan et la Juventus s'affrontent ce dimanche dans une affiche prestigieuse en Série A.

Pour cette avant-dernière journée de la phase aller, l'absence des supporteurs se fera sans doute sentir encore un peu plus que d'habitude. A San Siro aussi, les supporteurs seront les grands absents du choc Inter-Juve, entre le deuxième et le premier du dernier championnat, mais surtout les deux équipes les mieux armées sur le papier pour décrocher le scudetto en fin de saison.



CR7 vs Lukakhulk

Une vraie soirée de gala avec sur la pelouse la meilleure attaque (l'Inter, 43 buts) et la meilleure défense (la Juve, 16 buts) et les deux meilleurs buteurs actuels de la Serie A (Cristiano Ronaldo, 15 buts, et Romelu Lukaku, 12).

"Nous affrontons l'équipe la plus forte dans l'absolu, qui domine depuis neuf ans en Italie. Ça va être très motivant, pour mesurer à quel point l'écart a pu être réduit sur le terrain", estime l'ambitieux Antonio Conte, arrivé en 2019 sur le banc des Nerazzurri pour précisément ramener le club lombard au sommet.

L'Inter (2e, à 3 pts du leader l'AC Milan) possède actuellement quatre longueurs d'avance sur les Bianconeri (4e, un match en moins). Mais les statistiques - l'Inter n'a plus gagné contre la Juve depuis septembre 2016, soit sept matches - comme la dynamique de ce début d'année sont en faveur des Turinois.

La Juve vient d'enchaîner trois victoires en trois matches, dont celle contre Milan (3-1) dimanche, déjà à San Siro.



Irrégularité et défense friable

L'Inter, au contraire, a perdu sa solidité de la fin 2020 qui lui avait permis d'enchaîner huit victoires consécutives. Et vient de lâcher cinq points lors de ses deux derniers matches, contre la Sampdoria (1-2) et la Roma (2-2).

Les Nerazzurri, trop friables en défense, ont encore dû batailler 120 minutes mercredi en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie pour dominer la Fiorentina (2-1 a.p.). Une consolation néanmoins: la Juventus n'a pas fait mieux, également entraînée en prolongation par le Genoa (3-2 a.p.).

En cas de faux pas de l'Inter, l'AC Milan peut être sacrée dès lundi championne d'hiver, un titre totalement honorifique mais qui viendrait saluer le renouveau rossonero depuis un an.