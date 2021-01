L'Inter Milan et la Juventus s'affrontent ce dimanche dans une affiche prestigieuse en Série A.Pour cette avant-dernière journée de la phase aller, l'absence des supporteurs se fera sans doute sentir encore un peu plus que d'habitude. A San Siro aussi, les supporteurs seront les grands absents du choc Inter-Juve, entre le deuxième et le premier du dernier championnat, mais surtout les deux équipes les mieux armées sur le papier pour décrocher le scudetto en fin de saison.