Ce mardi soir, huitième de finale de la Coupe d'Italie entre l'Inter Milan et Cagliari, avec Radja Nainggolan titulaire. Tout débute parfaitement pour les visités après le premier but inscrit par Romelu Lukaku durant la première minute de jeu (21 secondes pour être précis). Le Diable rouge récupère un ballon perdu à l'entrée du rectangle et fait mouche directement dans ce match. Valero double la mise à la 22e et Big Rom, d'un coup de tête précis, plante la troisième rose des siens au retour des vestiaires (49e).

La Lazio Roma s'est imposée 4-0 face à Cremonese (D2) en Coppa Italia et se qualifie donc pour les quarts de finale. Silvio Proto était titulaire entre les perches lors de ce succès. Les buts romains ont été inscrits par Patric (10e), Marco Parolo (26e), Ciro Immobile (58e) et Bastos (89e). Pour Proto, c'était seulement le troisième match cette saison après deux titularisations en Europa League contre Cluj et Rennes.

Plus tôt ce mardi, Naples, sans Dries Mertens toujours blessé, s'est également qualifié pour les quarts de finale en écartant Perugia.