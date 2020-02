Inter-AC Milan : Le duel Lukaku-Saelemaekers (live commenté 20h45)

La ville de Milan va vibrer au rythme du derby "della Madonnina" ce dimanche 9 février 2020. A 20h45, l’Inter Milan reçoit l’AC Milan dans le cadre de la 23ème journée de Serie A. Un duel de Belges entre Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers, à suivre en direct commenté dès 20h45 sur rtbf.be/sport.

La 23ème journée du championnat italien va se refermer en beauté avec le match Inter Milan-AC Milan. Le derby "della Madonnina" comme on dit dans les rues de la capitale lombarde. Depuis 2017, l’Inter est "LE" club de la ville, toujours un léger cran au-dessus des Rossoneri. Cette saison, après 22 matches, la tendance se vérifie. L’Inter est deuxième du classement, toujours en lutte avec la Juventus pour décrocher le Scudetto. L’AC Milan est nettement plus loin, 8ème à 19 points des voisins intéristes. Lors du match aller, en septembre, l’Inter s’était imposé 0-2 face à l’AC avec notamment un but de Romelu Lukaku.



Mais depuis ce premier affrontement, les choses ont changé à l’AC Milan. Le dieu Zlatan Ibrahimovic est revenu à l’occasion du mercato hivernal. Et depuis le retour du Suédois fin décembre, l’équipe est invaincue. "L’effet Zlatan" semble fonctionner pour l’instant. Notre compatriote Alexis Saelemaekers a lui joué ses premières minutes la semaine dernière (montée au jeu à la 77ème contre Hellas Vérone). Aura-t-il plus de temps de jeu ce week-end ?