Le trophée du but le plus chanceux de l’année est attribué à… Patrick Cutrone ! Ce dimanche, l’étonnant Empoli se déplaçait sur la pelouse du Napoli de Dries Mertens lors de la 17e journée de Serie A. Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un partage, Cutrone a offert la victoire aux visiteurs… et de quelle manière !

Patrick Cutrone a vécu son jour de chance ce dimanche 12 décembre. Sur un corner, l’attaquant de 23 ans se positionne au premier poteau dans l’espoir de dévier le ballon de la tête. Mais l’Italien ne saute pas dans le bon timing et voit le cuir lui passer au-dessus. Dans la foulée, le défenseur de Naples André Zambo Aguissa dégage le ballon… directement sur l’arrière du crâne de Cutrone. Le ballon rebondit alors très chanceusement en direction du but de David Ospina et termine au fond des filets. Petit veinard !

Avec ce magnifique résultat obtenu sur la pelouse du Napoli, Empoli remonte à la 7e position du championnat Italien.