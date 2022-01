Imbroglio en Serie A : l’Inter Milan s’échauffe, Bologne n’arrive jamais : gros manque de "clarté" sur les règles Covid en Italie

L’Inter Milan, dont l’adversaire Bologne ne s’est pas présenté sur le terrain jeudi midi, sur instructions des autorités sanitaires locales après des cas groupés de Covid-19, a réclamé plus de "clarté" dans les règles entourant la gestion de la pandémie.

"On assiste à une situation confuse. Les autorités sanitaires locales décident indépendamment et on voit que Vérone va à La Spezia avec onze joueurs positifs et d’autres équipes sont bloquées avec moins de cas positifs", a regretté sur DAZN Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, championne en titre et actuellement en tête du classement.

Tous les matches de la 20e journée de Serie A ayant été officiellement maintenus en dépit du forfait annoncé de quatre formations, bloquées par les autorités sanitaires, les joueurs nerazzurri se sont présentés comme prévu sur le terrain de Bologne pour s’échauffer. Mais l’arbitre n’a pu que constater l’absence de leurs adversaires à l’heure du coup d’envoi, prévu à 12h30.

Il va désormais revenir à la justice sportive d’infliger une défaite sur tapis vert à Bologne ou reprogrammer cette rencontre.

Ce sera probablement aussi le cas jeudi pour trois autres matches en Italie, en raison des forfaits annoncés du Torino, de l’Udinese et de la Salernitana, clubs également visés par des mesures de quarantaine et de surveillance renforcée.

"On doit absolument se réunir entre le système sportif et le ministère de la Santé, donc le gouvernement, pour définir une fois pour toutes un protocole autonome par rapport aux décisions des autorités sanitaires locales", a souhaité le dirigeant de l’Inter.

La Ligue a adopté à cette fin jeudi matin un nouveau protocole pour obliger les équipes à jouer, à partir du moment où elles disposent de douze joueurs de champ et un gardien de but, y compris s’il le faut en appelant des joueurs des équipes de jeunes.