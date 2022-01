"Il est ambitieux ": L'heure du grand retour a-t-elle (déjà) sonné pour Christian Eriksen ?

Quelques mois à peine après son effrayant malaise à l'Euro, qui avait fait craindre le pire, Christian Eriksen semble (déjà) voir le bout du tunnel. C'est en tout cas ce que semble indiquer les propos de son agent, Martin Schoots.

Questionné sur l'état de santé de son client, Schoots n'y est pas allé par quatre chemins. Pour lui, Eriksen, qui avait déjà fait son retour à l'entraînement, est sur la très bonne voie et serait même 'ambitieux'.

Un retour imminent donc pour un joueur qu'on avait cru perdu pour le football après son malaise mais qui a visiblement toujours faim de ballon rond. Une question se pose dès lors: Dans quel club Eriksen reviendra-t-il ? On le sait depuis quelques semaines, ce ne sera pas à l'Inter, le dernier club dans lequel le Danois a joué.

La législation italienne ne tolère en effet pas qu'un joueur de football exerce son métier avec un défibrillateur. Or, depuis son malaise, Eriksen est menu d'un tel défibrillateur. Il lui est donc impossible de continuer à évoluer dans le Calcio. "Cela n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Ce sont des règlements qui existent depuis des décennies et qui sont les mêmes pour tout le monde. On savait déjà quelques jours après son accident qu'il allait devoir quitter l'Italie. Il est ambitieux, il sait qu'il est de retour en forme. Je pense que c'est à lui de parler en premier de son futur et de ses ambitions et je pense qu'il va le faire très vite"explique Schoots au micro du Telegraaf.

Affaire à suivre donc. Une chose est sûre, Christian Eriksen, désormais libre comme l'air, semble bien décidé de refouler une pelouse de football. Et rien que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Reste à voir quel club tentera le pari Eriksen dans les prochaines semaines.