Icardi élu meilleur joueur du Calcio en 2018, Nainggolan dans l'équipe de l'année

Mauro Icardi, attaquant argentin et capitaine de l'Inter Milan, a été élu lundi soir meilleur joueur du championnat d'Italie de l'année 2018, lundi soir lors d'un gala à Milan.

Radja Nainggolan (AS Rome/Inter Milan) figure dans l'équipe de l'année en Serie A, alors que Dries Mertens (Naples) figurait parmi les nominés pour le plus beau but de l'année. Le Louvaniste était aussi dans la liste des nominés pour le onze de l'année mais n'a pas été retenu.

À 25 ans, Mauro Icardi devient le premier joueur récompensé de ce prix n'évoluant pas à la Juventus Turin depuis le Suédois Zlatan Ibrahimovic en 2011, alors à l'AC Milan.

Icardi a fini meilleur buteur de la saison 2017-2018 de Serie A avec 29 réalisations, ex-æquo avec Ciro Immobile (Lazio Rome).

Il a également remporté le prix du plus beau but : celui inscrit d'une talonnade face à la Sampdoria de Gênes, en mars, rencontre où il avait signé un quadruplé.

La Juventus, septuple Championne en titre et actuelle leader du classement, a été élue meilleure équipe de l'année. Cet été, elle s'est adjoint les services de Cristiano Ronaldo, présent sur le podium de l'édition 2018 du Ballon d'Or (2ème derrière le Croate Luka Modric) pour la onzième fois, et codétenteur du record du trophée avec Lionel Messi (cinq fois chacun).

Son entraîneur, Massimiliano Allegri, qui reste sur quatre doublés coupe-championnat d'affilée à la tête de la "Vieille Dame", a été distingué comme meilleur coach d'Italie, pour la quatrième fois de sa carrière.

Les légendaires Francesco Totti et Andrea Pirlo, champions du monde 2006 qui ont pris leur retraite, ont reçu chacun un trophée d'honneur pour l'ensemble de leur carrière.

Alia Guagni, défenseure internationale de la Fiorentina, a été élu meilleure joueuse de la première division féminine.

Gianluca Rocchi a quant à lui obtenu le prix de meilleur arbitre.