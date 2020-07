Ibrahimovic, le roi Zlatan rugit toujours à l'aube de ses 39 ans

Les sceptiques n’ont pourtant pas mis beaucoup de temps à ravaler leurs critiques. En 17 matches avec Milan, le Suédois a marqué 8 fois, délivré quatre passes décisives et pesé lourd sur les défenses adverses grâce à un physique toujours incroyablement musclé à 38 ans et à une technique individuelle admirable.

Auteur d’un doublé face à Sassuolo, son premier depuis son retour, 'Ibra' a de nouveau attiré la lumière sur lui mardi soir en offrant la victoire 1-2 à son équipe et une cinquième place provisoire au classement. Mais cela fait des semaines que le Suédois contribue indéniablement au retour en grâce des milanais. Et dire que certains l’annonçaient comme un joueur fini incapable de revenir au plus haut niveau après ses 'vacances' de deux ans en Major League Soccer avec Los Angeles Galaxy.

QUOTE | "Je pensais que Zlatan était quelqu'un de méchant, mais il est très calme et posé." | Retrouvez l'interview complète d'Alexis Saelemaekers ici : https://t.co/hm4BNVRZZ7 ! pic.twitter.com/gbMoxUhtQU

"Quand je suis arrivé ici, je m’attendais à rencontrer quelqu’un de méchant, hautain. C’est l’image qu’il donne parfois. Mais en fait c’est quelqu’un de très calme, très posé. Quand je suis sur le terrain, il m’aide à rester concentré et à donner le meilleur de moi-même. Etre aussi attentionné et essayer de pousser les autres vers leurs limites, c’est une grande qualité. J’avais besoin d’une personne comme ça dans ma carrière pour pouvoir exceller."

La permanence de Pioli, atout n°1 pour qu'il reste

Zlatan Ibrahimovic et Stefano Pioli - © MARCO BERTORELLO - AFP

Mais alors qu’il vient de dépasser la barre des 100 matches joués avec le club, l’aventure du Suédois avec les Rossoneri pourrait s’interrompre au terme de la saison. Le directeur sportif de l’AC Milan Frédéric Massara n’a pourtant pas fermé la porte à une prolongation mardi avant la rencontre face à Sassuolo. "On va discuter juste après la fin du championnat. Pour le moment, il est concentré sur ces derniers matches. On va se confronter et voir si les conditions sont réunies pour continuer ensemble. Son apport à l’équipe est indiscutable. Il a transformé l’équipe et aide les jeunes à progresser."

Des propos rassurants pour les supporters de l’AC Milan qui s’ajoutent à ceux du coach Stefano Pioli. "C’est une figure centrale au sein de l’équipe".

Les bonnes relations qu’il entretient avec son entraîneur pourraient d’ailleurs être le facteur décisif pour le convaincre de rester. Mardi soir après la rencontre, l’AC Milan a annoncé la prolongation du contrat de Pioli et l’interruption des négociations avec Ralf Rangnick dont une arrivée en tant que 'manager à l’anglaise' était sur la table depuis des mois.

"Rangnick, je ne sais pas qui c’est", avait lancé Ibrahimovic dans son style il y a quelques jours en laissant transparaître son opposition à l’arrivée du manager allemand.

Mardi soir après son doublé et avant l’annonce de la prolongation de Pioli, le Suédois était resté sur cette position hostile. "Personne ne m’a rien dit sur mon futur. Il y a des choses bizarres qui se passent dans le club mais que l’on ne peut pas contrôler."

Son regard sévère s'est ensuite décrispé lorsqu'il a entendu les rumeurs sur le futur de Pioli. "Mais c'est vrai qu'il reste??", a-t-il lancé au journaliste de Sky Sport Italia aussitôt l'interview finie.

Des doutes qui ont été effacés quelques minutes plus tard quand le club a communiqué officiellement la confirmation jusqu'en 2022 du coach italien. Une prolongation de contrat qui pourrait en entraîner une autre: celle du Suédois, déterminé à "finir à la 5e place" et retrouver l'Europe la saison prochaine.