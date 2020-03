Ibrahimovic lance une collecte, la Mannschaft allemande se mobilise aussi

Zlatan Ibrahimovic a lancé une collecte de fonds - 'Kick the virus away' - pour aider les services de santé de la zone la plus touchée de l'Italie par le coronavirus, a annoncé le footballeur suédois de l'AC Milan sur les réseaux sociaux mercredi. "L'Italie fait face à une situation d'extrême urgence et nous avons décidé d'organiser une collecte de fonds entièrement dédiée à Humanitas qui va aider les services de soins intensifs et les unités d'urgence des hôpitaux de Milan, Bergame, Castellanza et Turin", a expliqué Zlatan Ibrahimovic.

"Avec une petite donation, vous pouvez contribuer à l'acheminement d'équipements et de matériels, comme des équipements de protection, des masques, des appareils d'aides respiratoires, de télémétrie. Avec l'aide de tous, nous allons gagner ce match", a lancé le Suédois, 38 ans, qui est retourné cette année à l'AC Milan et qui a passé une bonne partie de sa carrière en Italie, à la Juve (2004-2006), puis à l'Inter (2006-2009). Il avait joué déjà l'AC Milan de 2010 à 2012.