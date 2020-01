Ibrahimovic déjà buteur avec l'AC Milan face à Nainggolan et Cagliari

Il aura fallu moins de deux matches à Zlatan Ibrahimovic pour inscrire son premier but pour l’AC Milan depuis son retour en Serie A cet hiver. Le Suédois de 38 ans avait joué ses premières minutes (35') face à la Sampdoria lundi dernier et disputait son premier match en tant que titulaire ce samedi face à Cagliari.

Une rencontre qu’il a marquée de son empreinte à la 64e minute. Sur une passe venant de la gauche, 'Ibra' a pivoté rapidement et décoché une frappe du gauche dans le petit filet opposé pour faire 0-2. Dix-huit minutes plus tôt, Rafael Leao avait ouvert le score en faveur des 'Rossoneri' (46e). 'Zlatan' n'est pas passé loin d'un doublé puisqu'il a touché le poteau à la demi-heure de jeu et s'est vu annuler un but en fin de match pour hors-jeu.

Le dernier but d’Ibrahimovic avec l’AC Milan datait du 6 mai 2012 face à l’Inter, il y a 7 ans, 8 mois et 5 jours.

Ce succès redonne de l’air aux Milanais après une série de trois matches sans victoire. Avec 25 points, ils se replacent provisoirement à la 8e place de Serie A.

Cagliari – qui a pu compter sur les services de Radja Nainggolan pendant toute la rencontre – est en revanche en pleine chute libre. Les Sardes ont signé une quatrième défaite consécutive. Ils restent bloqués à une tout de même excellente 6e place avec 29 points mais voient un gros peloton d’équipes se rapprocher.