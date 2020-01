Ibra, chaleureusement accueilli à Milan: "Je vais à nouveau faire sauter de joie San Siro" - © Tous droits réservés

Ibra, chaleureusement accueilli à Milan : "Je vais à nouveau faire sauter de joie San Siro" -... C’est l’émoi à l’AC Milan depuis l’annonce du retour de Zlatan Ibrahimovic. Attendu comme le sauveur d’une équipe perdue dans le ventre mou du Calcio, Zlatan est arrivé en avion privé. La voiture qu’il a empruntée pour sortir de l’aéroport a dû se frayer un chemin entre les fans milanais. Sur le tarmac, le Suédois a livré ses premières impressions : "Je me souviens de mon arrivée ici il y a plusieurs années… ce qui importe maintenant c’est que je suis de retour et je suis heureux", il ajoute, "J’ai toujours dit que c’était ma maison et je suis enfin de retour." Il s’est également adressé aux fans : "Je suis de retour, enfin ! J’ai hâte de voir les fans au stade. Je vais à nouveau faire sauter de joie San Siro" a-t-il prévenu avec son assurance habituelle. Le Club a également annoncé qu'Ibrahimovic porterait le numéro 21.