Grosse frustration, polémique arbitrale et deux points de perdus pour Naples et Mertens

Le Napoli a été contraint de concéder un partage 2-2 à domicile face à l'Atalanta mercredi soir lors de la 10e journée de Serie A. Dries Mertens (59e) et Timothy Castagne (69e) sont tous les deux montés en deuxième période alors que le score était de 1-1. Arkadiusz Milik a rapidement fait 2-1 (71e) et les 'Partenopei' semblaient lancés vers la victoire mais une action très controversée en a décidé autrement.

On joue la 86e minute quand Mertens adresse un centre vers Fernando Llorente, qui s'écroule après un duel corps-à-corps avec Simon Kjaer dans le rectangle. Tout le banc napolitain réclame un penalty mais l'arbitre ne bronche pas et l'action se poursuit...puis se termine par un but de Josip Ilicic. Les Napolitains sont furieux et réclament l'intervention du VAR mais après avoir consulté ses collègues le jugement de l'arbitre sur la phase incriminée ne changera pas.

Les joueurs du Napoli n'acceptent pas la décision et refusent de reprendre le jeu. Après de longues minutes de négociations - et l'exclusion de Carlo Ancelotti et d'un de ses collaborateurs - le jeu reprend. Malgré les 9 minutes de temps additionnel, le score restera de 2-2.

Naples enregistre un deuxième partage consécutif - le 3e en 4 matches - et reste bloqué à la 4e place (18pts) à trois longueurs de l'Atalanta et à six de l'Inter.