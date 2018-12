Grosse émotion pour Higuain, buteur après 866 minutes d'abstinence

Libération. C'est le premier mot qui est venu à l'esprit des nombreux tifosi de l'AC Milan - et pas seulement - quand ils ont vu Gonzalo Higuain envoyer le ballon au fond des filets du stade de San Siro samedi soir contre la SPAL. Il faut dire qu'on avait perdu l'habitude de voir l'avant-centre argentin marquer. Parti ou plutôt écarté de la Juventus cet été, le 'Pipita' est arrivé à Milan avec une envie de bien faire et de montrer que la Juventus avait eu tort de se priver de ses services.

Buteur à cinq reprises lors des dix premières rencontres de Serie A, Higuain n'a pas affolé les compteurs mais a simplement fait son job, sans plus. Mais depuis le 28 octobre dernier et son goal face à la Sampdoria, le natif de Brest est entré dans une spirale négative. Perturbé par ses problèmes de dos, il a voulu être présent à tout prix face à la Juventus début novembre. Un match cauchemardesque avec un penalty manqué et une exclusion frustrante.

Revenu de suspension, l'Argentin n'a plus retrouvé son instinct de tueur en enchaînant les mauvaises prestations et les erreurs. Mais le meilleur buteur de l'histoire de la Serie A sur une saison (36 buts avec Naples) n'a pas oublié comment on marque.

Après 886 minutes d'abstinence, il a donc retrouvé la voie du but ce samedi pour affronter la trêve plus sereinement. Presque en larmes après son but, il a été submergé par l'affection de ses équipiers avant de se diriger vers son entraîneur, Gennaro Gattuso. Une accolade sincère et émouvante avec un coach qui l'a toujours défendu ces dernières semaines.

Les supporters milanais espèrent avoir retrouvé leur buteur et comptent sur lui pour prendre une autre revanche. Celle du 16 janvier prochain face à la Juventus en finale de la Supercoupe d'Italie.