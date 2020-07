Grâce à Ronaldo, la Juventus partage face à l'Atalanta

Titulaire au coup d’envoi, Timothy Castagne a signé une belle prestation avec l’Atalanta. Mais deux penaltys transformés par Ronaldo auront eu raison des espoirs de victoire de l’Atalanta.

Alors qu’il figure sur le banc, c’est finalement dans le onze de départ que Timothy Castagne a pris part dans le match au sommet de cette 32e journée de Série A. Car le match ne va pas être simple pour l’Atalanta. La Juventus, qui reste cependant sur une défaite face à l’AC Milan, est invaincue à domicile.

Et la Vieille Dame met la pression dans le début de rencontre afin de montrer qu’elle joue bien à domicile. Pourtant, ce pressing ne va pas gêner les visiteurs. Mieux même, l’Atalanta laisse passer l’orage avant de très rapidement prendre le dessus sur les hommes de Sarri.

Et dès la 16e minute de jeu, c’est Zapata, bien servi par Gomez, qui s’en va faire 0-1. C’est mérité, tant l’Atalanta domine ce début de rencontre, avec notamment 72% de possession de balle. La Juventus, elle, est trop brouillonne et n’arrive pas à trouver ses joueurs quand elle évolue dans la partie de terrain de son adversaire qui se replie bien. Hormis une ou deux tentatives, notamment via Dybala, la Juventus rentre aux vestiaires en étant menée.

Il reste donc 45 minutes à Maurizio Sarri pour que changer la physionomie de son équipe. Car pour le moment, la Juventus ne mérite pas grand-chose. Pourtant, la Vieille Dame va revenir au score un peu contre toute attente. A la 55e, Ronaldo transforme un penalty obtenu pour une faute de mains de de Roon. La Juventus revient de nulle part et peut enfin se lancer dans la rencontre.

La suite du match, c’est encore et toujours à mettre à l’avantage de l’Atalanta. Si le tir de Ronaldo aurait pu faire mouche à le 77e, c’est finalement de l’autre côté que les filets vont trembler. Sur un tir puissant de Malinovsky, l’ancien de Genk monté en cours de jeu bat facilement Szczesny.

Et alors que l’on se dirige vers la première défaite de la Juventus, une nouvelle faute de mains, de Muriel cette fois, et la Juventus obtient un nouveau penalty. Cristiano Ronaldo se chargeant de finalement faire 2-2. Le Portugais marque son 28e but en championnat cette saison, revenant à 1 longueur de Ciro Immobile au classement des buteurs.

L'Atalanta restait sur neuf victoires de rang. Les troupes de Gian Piero Gasperini, futurs adversaires du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, occupent la troisième position avec 67 points, un de moins que la Lazio (68) battue par Sassuolo dans l'après-midi. La Juventus (76 points) compte désormais 8 longueurs d'avance sur la Lazio.