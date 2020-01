Giroud prochain concurrent de Lukaku à l'Inter ?

18 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, en 2.111 minutes : l’acclimatation de Romelu Lukaku à l’Inter Milan se passe très bien. Le Belge, titulaire chez les Diables rouges, était une priorité de l’entraineur Antonio Conte et l’idylle atteint jusqu’ici le but recherché.

En concurrence actuellement avec Alexis Sanchez, Lautaro Martinez (cité dans plusieurs autres formations), Matteo Politano et Sebastiano Esposito, Big Rom pourrait voir, selon Sky Italia, un autre élément offensif les rejoindre. En effet, totalement mis de côté à Chelsea, Olivier Giroud serait sur le point de filer chez les Interistes. L’attaquant français de 33 ans, passé par Montpellier et Arsenal également, pourrait passer sa visite médicale dès ce week-end.

Provisoirement deuxième de la compétition italienne, à deux unités de la Juventus Turin, l’Inter voit grand. Le club lombard tente aussi d’attirer Ashley Young (Manchester United) et Christian Eriksen (Tottenham).