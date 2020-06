Gigi Buffon, 42 ans, et Giorgio Chiellini, 35 ans, prolongent d'un an leur aventure à la Juventus

La Juventus a officialisé ce lundi les prolongations de contrat du gardien de but Gianluigi Buffon, 42 ans, et du défenseur central Giorgio Chiellini, 35 ans. Ces deux joueurs, qui sont deux véritables légendes du club turinois, porteront les couleurs de la Vieille Dame pendant encore un an... au moins !

Gigi Buffon, qui a porté le maillot de la Juventus à... 669 reprises, est désormais la doublure du Polonais Wojciech Szczesny à Turin. Arrivé en provenance de Parme en 2001, il avait quitté la Juve en 2018 pour passer une saison au PSG avant de rentrer au bercail en 2019.

Giorgio Chiellini, qui n'a quasiment pas joué cette saison en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, a pour sa part disputé 509 rencontres sous les couleurs de la Juve, dont il est le capitaine. Il avait quitté la Fiorentina pour la Juventus il y a quinze ans, en 2005.

Gianluigi Buffon compte neuf titres de Champion d'Italie et pourrait en ajouter un dixième à sa collection d'ici quelques semaines. Giorgio Chiellini suit à une longueur.