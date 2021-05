Gianluigi Buffon quittera la Juventus en fin de saison, peut-être la fin de sa carrière

La belle histoire entre Gianluigi Buffon et la Juventus de Turin se terminera en fin de saison. L’emblématique gardien italien l’a annoncé à beIN Sports : "J’ai décidé de quitter la Juventus en fin de saison. Je ne prolongerai pas mon contrat." Le joueur de 43 ans n’a pas encore précisé s’il s’agissait de sa fin de carrière ou non.

Arrivé en juillet 2001 dans le club turinois en provenance de Parme, Buffon y est resté jusqu’en 2018 et son aventure au PSG. Il est revenu rapidement en juillet 2019 et cette fois il quittera définitivement le club qui a fait sa légende et dont il a écrit l’histoire. Cette saison, il a disputé sept rencontres. Au total, il a porté le maillot des bianconeri 691 fois.

Le joueur quitte un club en pleine recherche d’un second souffle. Après neuf titres en Serie A, la Vieille Dame a vu le Scudetto lui échapper au profit de l’Inter Milan cette saison. Le club n’est même pas encore assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est également menacé d’être exclu de la Serie A la saison prochaine en raison de sa participation à la Super League… Une drôle de période pour le club italien donc.