Galliani, Berlusconi, Balotelli, Boateng : Quand Monza se la joue comme Milan

Mario Balotelli célèbre son but avec son coéquiper Kevin-Prince Boateng lors de la rencontre AC Monza vs Salernitana - Série B - U-Power Stadium © Sportimage/PA Images

Il pourrait y avoir un autre A.C.M. en Série A l’année prochaine. En effet, le club de Monza est actuellement 2ème de Série B et ça n’a rien d’un hasard. Certains éléments clés, qui ont écrit la grande histoire de l’A.C. Milan, s’y sont retrouvés pour essayer de mener le club au sommet. Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, qui est né à Monza, sont aux manettes et ils ont de grandes ambitions. Ils ont notamment recruté Kevin-Prince Boateng et Mario Balotelli, deux anciens "rossoneri", pour solidifier leur projet. Revenons un peu plus en détail sur cette aventure à l’italienne.

8 images Conférence de Presse de l'AC MONZA en présence de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani © imago images/Buzzi Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng durant l'échauffement d'avant-match (Lecce vs Monza - Série B) © LaPresse

Personne ne s’attendait à un retour de Berlusconi dans le football. Du moins si tôt après avoir rendu son tablier à l’A.C. Milan (en 2017). Et pourtant le revoila et la stratégie n’a pas beaucoup changé. En effet, on ne change pas une équipe qui gagne ou du moins on en garde l’essence et les contours. Toujours conseillé par son ami, Adriano Galliani, il a rejoint le projet de l’Associazione Calcio basé à Monza dans la banlieue de Milan (la ville se trouve à seulement 30km de San Siro). Des initiales qui rappellent le glorieux temps de l’AC Milan, club avec lequel le duo Berlusconi/Galliani a décroché 5 ligues des champions et 8 titres de champions d’Italie, rien que ça.

8 images Silvio Berlusconi et Filippo Inzagui célèbrent la victoire en Ligue des Champions contre Liverpool en 2007 © Icon Sport

Une même identité

Par le biais de Fininvest (une des plus importantes holdings financières italiennes et propriété de la famille de l’ancien président du Conseil Italien), Monza a été racheté pour 3 millions d’euros en septembre 2018. Autre point commun, les couleurs du club. Il y en a 2 principales : le rouge et le blanc (le noir ou le bleu très foncé sont utilisés pour le 3ème maillot et certaines vestes d'entrainement). Ressemblance troublante ? Simple coïncidence ? Le doute subsiste surtout quand on connait l’amour que porte Berlusconi pour la ville de Milan, dans laquelle il est né en 1936, et son club rouge et noir. Même direction, même lieu, mêmes couleurs, (presque) même nom. Tous les ingrédients ne seraient-ils pas alors réunis pour assister à la même hégémonie ? Pas encore pour l’instant, le club n’en étant qu’à ses débuts, là où l’A.C. milan avait déjà une histoire riche avant même son rachat par l’ancien premier ministre et homme d’affaire à succès italien.

A la (re)conquête

Après plusieurs années en série C (et même en Série D entre 2015 et 2017), l’AC Monza a fini premier du groupe A (la série C est divisée en 3 groupes de 20 clubs chacun) ce qui lui a permis de remonter en série B à l’issue de la saison 2019/2020, 19 ans après sa dernière apparition au 2ème niveau du championnat italien. " Il Cavaliere " a donc dû repartir de zéro afin de rebâtir une équipe compétitive, notamment lors de la dernière période de transfert estivale pour créer un groupe capable de monter en Série A dès cette année. A 11 rencontres du terme du championnat, le club de la banlieue de Milan est 2ème avec la meilleure défense de Série B. Malgré le match nul contre Frosinone, ancien pensionnaire de la Série A, à l’extérieur (2-2) la semaine dernière, l’A.C. Monza a renoué avec la victoire et repris sa marche en avant ce samedi contre Pordenone à domicile (2-0). La prochaine étape pour les " biancorossi " ? Contre Reggina, à l’extérieur, dès samedi (14h).

8 images Célébration des joueurs de l'AC Monza durant le match contre Pordenone - Série B © LAPRESSE Claudio Grassi/LaPresse

Des têtes connues…

Le club milanais est donc bel et bien toujours en lice pour intégrer la Série A l’année prochaine. Pour y arriver, il y a eu plus d’une dizaine d’arrivées à Monza. Parmi eux, 2 noms particulièrement ronflants qui se sont entrainés ensemble au Milanello (le centre d’entrainement de l’A.C. Milan) en 2013 et en 2016 : Kevin-Prince Boateng et Mario Balotelli. 2 enfants terribles du football qui ont enchainés de nombreux clubs tout au long de leur carrière respective sans réussir à s’inscrire dans la durée. Le dernier nommé en est tout de même à 2 buts après 6 apparitions sous son nouveau maillot. Il a rejoint Monza et son duo de dirigeant début décembre dernier pour retrouver, là-bas, des sensations et un peu de son niveau de jeu d’antan. Il y retrouvera donc une autre ancienne star du foot mondial tombée en déliquescence, le ghanéen Boateng, qui en est à 5 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Qui a dit que l’A.C. Monza était un centre de redressement pour stars en déroute ? Ou encore le petit frère désavoué de de l’A.C. Milan ?

8 images Monza vs Pordenone - Série B © Claudio Grassi/LaPresse