Furieux, Conte reproche "des erreurs importantes" aux dirigeants de l'Inter

Un temps mené 2-0 par l'Inter Milan, le Borussia Dortmund est parvenu à renverser la situation à domicile (3-2) grâce à un doublé du latéral Achraf Hakimi, faisant un pas important dans la course à la qualification derrière Barcelone dans le groupe F.

Ce résultat permet aux jaunes et noirs de passer deuxièmes de la poule (7 pts), à une longueur du FC Barcelone (8 pts) accroché au Camp Nou par le Slavia Prague (0-0). L'Inter étant désormais troisième du groupe avec 4 points seulement.

Après la rencontre, Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, était très fâché. "On peut mettre en difficulté tout le monde mais ce sont toujours les mêmes qui jouent. Ca n'est pas un problème avec le club, les choses se font ensemble. Il y a des erreurs importantes qui ont été commises. On ne peut pas jouer le championnat et la Ligue des Champions de cette façon, toujours à la limite. Les joueurs ont des excuses. J'ai été joueur et on doit seulement remercier des joueurs qui ont fait six matches sur six. On est l'Inter et tout le monde doit faire son examen de conscience. Je suis désolé de devoir tout le temps parler des mêmes choses. J'espère que ce genre de matches fera comprendre les choses à ceux qui doivent comprendre. Nous on travaille, on va à fond, je n'arrive pas à reprocher des choses aux garçons. Nous, on ne peut rien faire de plus que travailler. Peut-être que certains dirigeants pourraient aussi venir parler. On a programmé des choses au début et on aurait pu le faire beaucoup, beaucoup mieux", a-t-il expliqué à Sky.